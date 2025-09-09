El acusado de matar a una jubilada en el Grau admite su culpabilidad

La Audiencia Provincial de Castellón ha iniciado este martes la vista oral del juicio con jurado por el conocido crimen de la cochera, que tuvo lugar en el Grau de Castelló en enero de 2022.

Una vecina del distrito marítimo, María Sanz, de 76 años, fue hallada muerta en su cochera un domingo, cuando habitualmente preparaba la paella para su familia. Se trató de una muerte violenta y a la víctima le faltaban un bolso, la alianza y una cadena de oro con una cruz de Caravaca. Tras una primera detención errónea, 20 meses después de los hechos fue detenido un hombre que ahora tiene 35 años, de nacionalidad española y procedencia marroquí, al que se identificó por el ADN hallado en las uñas de la fallecida.

La Fiscalía pide 14 años de prisión para el acusado por los delitos de robo con violencia y homicidio, así como 120.000 euros de indemnización para cada uno de los hijos de la víctima.

En cambio, la acusación particular considera los hechos como asesinato, por lo que solicita pena de prisión permanente revisable, además de 150.000 euros para cada hijo.

Por su parte, la defensa del acusado solicita la libre absolución alegando que no recuerda nada de lo ocurrido aquella mañana. No obstante, en el caso de que durante el juicio quedasen probados los hechos, solicita la eximente completa por intoxicación plena dado que en aquella época asegura que consumía alcohol y diversos tipos de droga. Finalmente, en el caso de que solo se admitiese la eximente incompleta, la defensa solicita una pena de seis meses de cárcel por robo con violencia y de siete años y seis meses por homicidio, así como una indemnización de 20.000 euros para cada hijo.

Declaración del acusado

Si bien la defensa solicitó que el acusado declarase en último lugar, el juez recordó que la nueva ley al respecto no se aplica a hechos anteriores, como es el caso, por lo que el acusado pidió declarar en ese momento, aunque solo respondió a las preguntas de su letrado. Así, insistió en que no recuerda nada de lo ocurrido, pero "a la vista de las pruebas presentadas, me reconozco como autor de los hechos de que se me acusa", afirmó, al tiempo que manifestó sentirse "muy arrepentido y me gustaría pedir perdón a los familiares" de la víctima "y transmitirles mi sincero pesar por lo ocurrido".

La primera jornada del juicio, que continuará este miércoles, y previsiblemente hasta el viernes, se ha centrado en las declaraciones de agentes de los diversos cuerpos policiales que intervinieron en la investigación del caso.