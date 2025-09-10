38 conductores pasan a disposición judicial en agosto por delitos contra la seguridad vial en Castellón

Durante el pasado mes de agosto la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil puso a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a 38 conductores en la provincia de Castellón.

El principal motivo de esta medida fue la conducción bajo los efectos del alcohol, por lo que se actuó contra 18 conductores, seguida de carecer de permiso o licencia, con 15. También se puso a disposición judicial a 4 personas por conducción temeraria y a una por exceso de velocidad.

En la Comunitat Valenciana fueron puestos a disposición judicial un total de 266 conductores: 101 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 45 son por pérdida total de puntos, 10 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 44 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 151 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 7 por conducción temeraria, 3 por exceso de velocidad, 3 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 51 conductores por carecer de permiso o licencia, 83 por conducir bajo los efectos del alcohol, 1 por exceso de velocidad, 2 por conducir con drogas en el organismo,1 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducción temeraria.

Finalmente, en la provincia de Alicante, se actuó contra 35 conductores por carecer de permiso o licencia, 50 por conducir bajo los efectos del alcohol, 1 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente, y 1 por exceso de velocidad.