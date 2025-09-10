Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en Castellón: choque frontal con atrapados en la N-340 a la altura de Porcelanosa

La Guardia Civil ha confirmado que los bomberos están trabajando en la excarcelación de los heridos

Imagen de archivo: Accidente en Castellón

Imagen de archivo: Accidente en Castellón

Víctor Meseguer

Un accidente de tráfico se ha registrado a primera hora de este miércoles en la N-340, a la altura de Porcelanosa, en Vila-real. El siniestro ha consistido en un choque frontal que ha dejado a dos personas atrapadas en el interior de los vehículos.

La Guardia Civil ha confirmado que los bomberos están trabajando en la excarcelación de los heridos. Hasta el lugar también se han desplazado dos ambulancias para atender a los afectados.

Por el momento, se desconoce el alcance de los daños personales ocasionados en el accidente.

Información en elaboración

En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents