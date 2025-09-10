Accidente en Castellón: choque frontal con atrapados en la N-340 a la altura de Porcelanosa

Un accidente de tráfico se ha registrado a primera hora de este miércoles en la N-340, a la altura de Porcelanosa, en Vila-real. El siniestro ha consistido en un choque frontal que ha dejado a dos personas atrapadas en el interior de los vehículos.

La Guardia Civil ha confirmado que los bomberos están trabajando en la excarcelación de los heridos. Hasta el lugar también se han desplazado dos ambulancias para atender a los afectados.

Por el momento, se desconoce el alcance de los daños personales ocasionados en el accidente.

