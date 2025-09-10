El TSJCV niega que el agresor reincidente de la Vall esté en libertad o haya disfrutado de permisos

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desmiente que el hombre condenado en el mes de julio por agredir a una persona en la Vall d'Uixó y cortarle una oreja esté en libertad. Ratifican además que no ha disfrutado de ningún permiso penitenciario en este tiempo, por lo que es imposible que haya sido visto en el municipio, como aseguró una de sus víctimas.

Estas declaraciones las realizaron desde el más alto tribunal autonómico tras hacerse pública la denuncia de otras víctimas del condenado, que aseguraron a Mediterráneo «con total seguridad», que una de ellas se había cruzado con él «a menos de un metro».

Tal y como informó este periódico la semana pasada, al consultar con el centro penitenciario señalaron que no se puede dar información sobre la situación de los reclusos por la ley de protección de datos, y otras fuentes consultadas en el municipio, aseguraron que no lo habían visto desde su ingreso en prisión, pese a haberlo buscado al conocer la preocupación de las víctimas, pero tampoco podían descartar esa posibilidad.

Consultados de nuevo para saber si podía haber sido una confusión, los testigos se reafirmaron en su convicción de que era el agresor, pero el TSJCV no dejó dudas este lunes al respecto: «El penado se encuentra actualmente interno en el Centro Penitenciario de Fontcalent».

A la pregunta de si puede haber disfrutado de algún permiso, que justificara su presencia en la Vall, desde el TSJCV este martes insistieron en que «en el expediente de la causa judicial de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que dictó la sentencia y se encarga por tanto de su ejecución, no consta que dicho penado haya disfrutado de ningún permiso penitenciario».

La denuncia la quiso hacer pública María José, una madre del municipio que el pasado mes de noviembre estuvo arrodillada durante varios días frente al retén de la Policía Local para, precisamente, pedir a las autoridades el internamiento del agresor de su hijo. En su caso, en la noche de Halloween, sufrió un corte en el cuello con un cuchillo.

Tras conocer por otra víctima de la posibilidad de que estuviera en libertad, pese a ser condenado a tres años de internamiento en julio, la afectada aseguró que «tenemos mucho miedo, porque es muy escurridizo».

Según la información confirmada hasta en dos ocasiones por el TSJCV, no existe motivación para ese temor, porque el agresor está en prisión, y poner en duda ese hecho por haber visto a alguien que se le parece, «genera una alarma social» que no estaría justificada.