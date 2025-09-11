Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por un escape de gas en Almassora

Efectivos de bomberos se han desplazado hasta la avenida Castelló

Vídeo: Escape de gas en Almassora

Vídeo: Escape de gas en Almassora

Gabriel Utiel

Miguel Mora

Almassora

La alarma ha cundido en Almassora esta tarde, sobre las 19.00 horas, al trasladarse varias dotaciones de bomberos a la avenida Castelló de esta población, a la altura del número 75, cerca del McDonalds y el Mercadona.

Un operario trabaja para reparar la tubería de gas dañada.

Un operario trabaja para reparar la tubería de gas dañada. / Gabriel Utiel

Según ha podido conocer este rotativo, el motivo del operativo ha sido la rotura de una tubería de gas de la zona, en concreto en las obras que se están llevando a cabo para instalar un nuevo centro comercial de Lidl.

La acción de una retroexcavadora de las que están realizando estos trabajos habría sido la causante de la rotura de la tubería. Una vez se ha comprobado que no había ningún peligro para la población, los efectivos de los bomberos se han retirado y los operarios han procedido a la reparación de la tubería.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents