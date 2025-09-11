Alarma por un escape de gas en Almassora

La alarma ha cundido en Almassora esta tarde, sobre las 19.00 horas, al trasladarse varias dotaciones de bomberos a la avenida Castelló de esta población, a la altura del número 75, cerca del McDonalds y el Mercadona.

Un operario trabaja para reparar la tubería de gas dañada. / Gabriel Utiel

Según ha podido conocer este rotativo, el motivo del operativo ha sido la rotura de una tubería de gas de la zona, en concreto en las obras que se están llevando a cabo para instalar un nuevo centro comercial de Lidl.

La acción de una retroexcavadora de las que están realizando estos trabajos habría sido la causante de la rotura de la tubería. Una vez se ha comprobado que no había ningún peligro para la población, los efectivos de los bomberos se han retirado y los operarios han procedido a la reparación de la tubería.