Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Castellón ha investigado a un responsable de una explotación porcina como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras descubrirse que vertió de forma reiterada y sin control más de 5 millones de litros de purines en espacios naturales durante al menos tres años. La operación, bautizada como “Manure”, ha destapado uno de los episodios más graves de contaminación ambiental registrados en la provincia.

La investigación se inició tras una denuncia contra la explotación, reincidente en estas prácticas. El investigado ya fue señalado en 2022 por vertidos similares en la Marjal de Nules, un espacio de gran valor ecológico. Según los agentes, aprovechaba episodios de lluvias intensas para liberar los purines, de manera que los residuos quedaban diluidos y era más difícil detectar su origen. Además, se hallaron acequias manipuladas para canalizar los vertidos hacia parcelas forestales y al cauce del Barranco dels Forns, que desemboca en la marjal de Nules-Burriana, catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la Confederación Hidrográfica del Júcar confirmaron la presencia de altas concentraciones de nitratos, amonio y materia orgánica en suelos y aguas, lo que supone un grave riesgo de contaminación de acuíferos y de alteración irreversible de los ecosistemas. Los cálculos oficiales apuntan a que, entre 2022 y 2024, la empresa dejó sin justificar la gestión de más de 5,4 millones de litros de purines, que habrían acabado directamente en parcelas agrícolas, forestales y cauces naturales.

Los purines, mezcla de excrementos y residuos líquidos de origen animal, contienen sustancias que pueden provocar eutrofización, mortandad de peces, proliferación de especies invasoras y degradación de masas forestales. Asimismo, la contaminación por nitratos en el agua de consumo representa un peligro para la salud humana, especialmente para lactantes y personas vulnerables. Las diligencias han sido remitidas al tribunal de instancia de Nules, que estudiará las posibles responsabilidades penales por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.