Juicio en Castellón: «Que hayan matado a nuestra madre ha sido como arrancarnos el alma»
Las declaraciones de los hijos de la jubilada víctima del crimen del Grau centran la segunda sesión de la vista horal
Amigos del acusado afirman que se drogó en una fiesta la víspera de los hechos e "iba muy mal"
La vista oral por el caso de la cochera, en el que se juzga a un hombre por presuntamente haber causado la muerte de una mujer de 76 años del Grau de Castelló para robarle, vivió este miércoles los momentos más emotivos con la declaración de los cinco hijos de la víctima, María Sanz.
Especialmente emocionante fue el testimonio de la hija, la única que declaró protegida por un biombo para no ver al acusado, y cuya intervención tuvo que retrasarse al sufrir un ataque de ansiedad. Cuando pudo declarar, afirmó que la muerte violenta de su madre «es algo que no se puede procesar por más tiempo que pase, me han arrancado el alma».
A su vez, sus cuatro hermanos relataron cómo hallaron el cuerpo de la víctima. El primero en encontrarla fue José: «Al principio pensé que se había caído y que estaba desmayada, pero luego vi que no reaccionaba y que tenía la cara hinchada y golpeada».
Pertenencias desaparecidas
También explicaron que empezaron a pensar que el móvil era un robo «cuando nos pidieron el DNI de nuestra madre y vimos que su bolso no aparecía ni en el garaje donde la encontramos ni en su casa». También vieron que le faltaba la alianza y una cadena de oro con una cruz de Caravaca. Además, junto al cuerpo de la víctima habían dejado sus pendientes, un reloj y su teléfono móvil «que el ladrón pensaría que no tenían ningún valor», apuntaron.
Los hijos también contradijeron al acusado, quien pese a ser vecino del Grau afirmó el martes en la primera sesión del juicio que no conocía a la víctima ni a su familia. Sin embargo, varios de los hijos señalaron este miércoles que coincidían con él en un gimnasio «y no solo nunca nos pidió perdón sino que tampoco confesó cuando se arrestó a un vecino del Grau que al principio se pensó que era el asesino».
El entorno del acusado
Posteriormente declaró una de las hermanas del acusado, quien afirmó que este había tenido continuos problemas con las drogas desde muy joven, asegurando: «Cuando consumía era otra persona, hostil y agresiva», y añadió que en ocasiones no recordaba lo que había hecho bajo los efectos de estas sustancias.
No obstante, la Fiscalía y la acusación particular recordaron que el acusado no se ha sometido a tratamiento alguno contra las drogas y no está documentada su adicción.
En la misma línea de tratar de probar que el acusado iba drogado cuando causó la muerte de María Sanz y que no recuerda lo ocurrido, la defensa llamó a declarar a varios amigos que participaron la víspera de los hechos en la fiesta de cumpleaños de su hermano, que según contaron se prolongó hasta poco antes de la agresión fatal y en la que le vieron «muy drogado».
