Arde un vehículo en la Vall d'Uixó

Nuevo susto en la Vall d'Uixó, donde los bomberos de la Diputación tuvieron que intervenir a última hora de la tarde de este jueves para apagar las llamas de un vehículo que se incendió.

Los bomberos actuaron para apagar las llamas del coche incendiado. / Bombers Dipcas

Los hechos ocurrieron en el camí Fondo de esta población de la Plana Baixa, cuando por causas que se desconocen ardió un coche que se encontraba en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos del parque de la Plana Baixa, que llevaron a cabo la extinción del fuego. El turismo quedó completamente calcinado pero no hubo que lamentar daños personales ya que no resultó afectada ninguna persona, tal como informaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos a través de sus redes sociales.