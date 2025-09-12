La Fiscalía también ve asesinato en el ‘caso de la cochera’ del Grau de Castelló

El juicio por el caso de la cochera encara su recta final tras exponer este jueves sus conclusiones las distintas partes, varias de las cuales modificaron su postura inicial.

Así, la Fiscalía, que en la apertura de la vista oral el pasado martes pedía un veredicto de culpabilidad por robo con violencia y homicidio, se sumó finalmente a la acusación particular a la hora de calificar los hechos de asesinato, ya que ambas partes consideran que concurren todos los elementos para ello. En lo que difieren es en la petición de pena, puesto que la Fiscalía reclama 21 años de prisión y la acusación particular demanda prisión permanente revisable.

También modificó su postura el abogado de la defensa. El acusado admitió haber cometido un robo con violencia y resultado de homicidio «a la vista de las pruebas», ya que insiste en no recordar lo ocurrido, si bien su letrado niega que hubiese ensañamiento o alevosía, entre los requisitos necesarios para que se considere asesinato.

No obstante, la defensa ya no solicita la eximente completa por intoxicación, plena al entender que aunque el acusado actuase bajo el efecto de las drogas cuando presuntamente mató a María Sanz, una jubilada del Grau de Castelló, para robarle, «sí sabía lo que hacía aunque luego lo haya olvidado por el mismo efecto de las drogas». Debido a ello la defensa solicita que se aplique la eximente incompleta y se le imponga al acusado una condena de nueve años de cárcel.

Tras la conclusión de la vista oral, el jurado está citado este viernes para recibir el objeto del veredicto, es decir, las preguntas a las que deberá responder para determinar la posible culpabilidad del acusado.

Murió estrangulada

La jornada de este jueves, la tercera del juicio, se centró en las pruebas periciales. Los forenses que realizaron la autopsia del cuerpo de la víctima determinaron que la muerte se produjo debido a una «asfixia mecánica por estrangulamiento a mano que provocó anoxia encefálica», es decir, la privación de oxígeno al cerebro.

Para la forense, las lesiones que presentaba la víctima «indicaban que recibió varios golpes en la cabeza, el cuello y la cara tras haber sido inmovilizada contra el suelo o contra la pared». Si bien estas lesiones eran de carácter leve, lo que le provocó la muerte fue el estrangulamiento «al ocluir las arterias carótidas al menos 10 o 15 segundos, lo necesario para causarle la pérdida de consciencia, y posteriormente el fallecimiento».

También señaló que todo apuntaba al móvil del robo, pero negó que hubiera habido enseñamiento por parte del agresor.

Imputabilidad

Buena parte del debate se centró en la imputabilidad del acusado, con la exposición de los informes de los peritos del estado y los de la defensa. Estos últimos afirmaron que el acusado padece trastorno de personalidad y trastorno por consumo de sustancias, estando «acreditado» que la noche anterior a los hechos sufrió una intoxicación aguda por consumo de alcohol, cocaína y pastillas que pudo inhibir su capacidad de análisis.

No obstante, admitieron que la única fuente de información de dicho consumo en la víspera eran las declaraciones de amigos del acusado, sin ningún análisis químico que lo corroborase.

Los forenses del estado fueron categóricos al afirmar que aún aceptando que estuviese drogado y no recuerde los hechos, «sí era consciente cuando los cometió».