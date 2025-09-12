Pillado en Castellón con tonelada y media de hachís por conducir hablando con el móvil
El conductor de un camión es detenido en Almenara tras poner en peligro la seguridad vial
La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial tras ser interceptado transportando hachís en un camión frigorífico y darse a la fuga en la autovía A-7 en Castellón.
La actuación se inició cuando una patrulla de tráfico detectó a un conductor que circulaba haciendo un uso indebido de su teléfono móvil. Cuando le indicaron que parara, el individuo emprendió la huida cometiendo diferentes infracciones que pusieron en riesgo la seguridad vial.
El operativo culminó en una calle sin salida de la localidad de Almenara, dónde el individuo abandonó el camión y huyó a pie siendo detenido en el momento que escalaba un muro.
Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo encontraron multitud de bolsas que contenían paquetes de hachís. En total se han incautado 1.555 kilos de hachís.
Conducción temeraria
El detenido es un varón de 45 años al que se le atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial por conducir de forma manifiestamente temeraria. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Sagunto.
La actuación ha sido realizada por efectivos del Subsector de Tráfico de Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España: compra su quinto centro comercial
- Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador delante de los turistas
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Juicio en Castellón: «Que hayan matado a nuestra madre ha sido como arrancarnos el alma»