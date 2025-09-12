Así fue el violento robo a un conductor en el centro de La Vall d’Uixó
Una escena de violencia callejera que ha generado gran impacto en redes sociales
Un hombre fue víctima esta tarde de un robo con violencia mientras permanecía en el interior de su vehículo, estacionado en la calle Joaquín Costa, una vía céntrica de La Vall d’Uixó.
En un vídeo difundido en redes sociales se aprecia cómo dos jóvenes lo abordan desde ambos lados del coche y forcejean con él a través de las ventanillas, logrando sustraerle diversas pertenencias personales, entre ellas una suma de dinero en efectivo que podría superar los varios cientos de euros.
Según fuentes policiales, uno de los asaltantes portaba una navaja.
Los autores están plenamente identificados por la Policía: se trata de dos varones jóvenes, uno de nacionalidad española y otro de origen magrebí, ambos con antecedentes por hechos similares.
Hasta el momento no se ha confirmado si la víctima sufrió heridas. La investigación sigue abierta mientras intentan localizar a los implicados.
