Rescate de película: Los bomberos rescatan a una mujer en su domicilio de Vinaròs
La anciana fue rescatada insconsciente, pero con vida
La noche del viernes, los bomberos del parque del Baix Maestrat llevaron a cabo el rescate de una mujer de avanzada edad que había quedado inconsciente en su domicilio de la plaza Jovellar. El aviso lo dieron unas amigas de la afectada, que, tras no lograr contactar con ella durante toda la jornada, alertaron a la Policía Local.
Los agentes acudieron al lugar e intentaron acceder a la vivienda por la puerta principal, aunque resultó imposible. Ante la situación, fue necesaria la intervención de los bomberos, que utilizaron una gran grúa para entrar a través del balcón del domicilio situado en la citada plaza.
En el interior, la mujer fue hallada en el suelo, inconsciente pero con vida. Los servicios sanitarios se hicieron cargo de su atención inmediata y la trasladaron al hospital comarcal de Vinaròs, donde recibió asistencia médica urgente.
