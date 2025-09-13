Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescate de película: Los bomberos rescatan a una mujer en su domicilio de Vinaròs

La anciana fue rescatada insconsciente, pero con vida

Imagen del rescate en Vinaròs.

Imagen del rescate en Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

La noche del viernes, los bomberos del parque del Baix Maestrat llevaron a cabo el rescate de una mujer de avanzada edad que había quedado inconsciente en su domicilio de la plaza Jovellar. El aviso lo dieron unas amigas de la afectada, que, tras no lograr contactar con ella durante toda la jornada, alertaron a la Policía Local.

Los agentes acudieron al lugar e intentaron acceder a la vivienda por la puerta principal, aunque resultó imposible. Ante la situación, fue necesaria la intervención de los bomberos, que utilizaron una gran grúa para entrar a través del balcón del domicilio situado en la citada plaza.

Imagen del rescate.

Imagen del rescate. / Xavi Flores

En el interior, la mujer fue hallada en el suelo, inconsciente pero con vida. Los servicios sanitarios se hicieron cargo de su atención inmediata y la trasladaron al hospital comarcal de Vinaròs, donde recibió asistencia médica urgente.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents