Accidente en la carretera N-232: aparatoso vuelco de un vehículo

Un hombre de 38 años resultó herido con politraumatismos y fue trasladado al hospital General de Castelló tras volcar el vehículo que conducía por la carretera N-232, a la altura del cruce con Xert. El turismo, en el que solo iba el conductor, circulaba en sentido a Morella y se salió de la vía por el margen izquierdo unos minutos antes de las 16.00 horas.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazaron al lugar de los hechos para sacar al herido del vehículo, que quedó muy dañado como consecuencia del impacto. Tras su excarcelación actuaron los profesionales de la ambulancia SAMU, que tras una primera comprobación optaron por el traslado al General con el fin de realizarle una serie de pruebas médicas.

Semana negra en las carreteras

El siniestro finaliza una semana marcada por diferentes accidentes en la red viaria provincial. El más grave ocurrió en la mañana del martes, cuando una mujer falleció en la A-7 a su paso por Nules como consecuencia de un choque con un camión.

Un día más tarde se produjo un choque frontal entre dos coches en la N-340 a la altura de Vila-real, con el resultado de cuatro heridos. Y el jueves, hubo otro accidente en la misma vía, a su paso por Alcalà de Xivert, con cuatro heridos leves.