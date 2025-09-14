Detienen a los autores de un violento robo en la Vall d'Uixó
Habían sustraído una importante cantidad de dinero al conductor de un coche
Efectivos de la Guardia Civil, con la colaboración de agentes de la Policía Local de la Vall d'Uixó, han logrado detener a los dos autores de un violento robo ocurrido en plena calle y a la luz del día. Un delito que, además, fue inmortalizado por un vídeo publicado en Mediterráneo.
Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes, cuando dos jóvenes se dirigieron a un coche estacionado en la calle Joaquín Costa. Abordaron a su conductor, que estaba en el interior del vehículo, y forcejearon con él para conseguir robarle diversos objetos y una cantidad de dinero que ronda entre los 2.000 y los 3.000 euros. Para lograr su propósito utilizaron una navaja, con el fin de intimidar a la víctima.
Conocidos de las autoridades
Las fuerzas de seguridad conocían sobradamente a los autores, que ya cuentan con antecedentes por hechos similares. Una vez cerciorada su identificación, se procedió a detenerlos en la noche del sábado en un domicilio de la plaza España de la misma localidad.
