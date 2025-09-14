Fuego en Castellón: Declarado un incendio de vegetación en Vallibona

Un incendio de vegetación se ha declarado este domingo en el término municipal de Vallibona, en la comarca de Els Ports. El fuego ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias para tratar de controlar el avance de las llamas en una zona de gran valor medioambiental.

Según ha informado el servicio de emergencias, en las tareas de extinción participan dos unidades terrestres y una helitransportada de los bomberos forestales de la Generalitat, además de dos autobombas, voluntarios de la agrupación comarcal de Els Ports y tres unidades de prevención de incendios. También se ha desplegado un medio aéreo de refuerzo.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución y recuerdan que las condiciones meteorológicas pueden favorecer la propagación del fuego. Por el momento, los equipos trabajan de forma coordinada para contener el incendio y evitar que afecte a zonas habitadas, mientras se mantiene un seguimiento constante de la evolución de las llamas.