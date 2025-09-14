Homenaje en Castellón: Honran a los guardias civiles que perdieron su vida en los desbordamientos del Barranco de Bellver

La Guardia Civil de Castellón ha rendido homenaje en un acto solemne a los primeros guardias civiles que perdieron la vida en un servicio humanitario. Con este tributo se ha querido recordar la valentía y el compromiso con la ciudadanía de quienes, hace más de siglo y medio, entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

El acto contó con la presencia de la Subdelegada del Gobierno en Castellón, el alcalde de Orpesa y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, acompañados por una comisión de guardias civiles. Durante la ceremonia se dio lectura a una crónica de los hechos y, como gesto de respeto, se depositó una corona de laurel ante el monolito que recuerda a los caídos.

Según recogen las crónicas de la época, los hechos ocurrieron hace 175 años, en la madrugada del 14 al 15 de septiembre de 1850. Un fuerte temporal de lluvia y viento provocó el desbordamiento del Barranco de Bellver, lo que ocasionó que una diligencia-correo con destino Madrid y con 12 pasajeros a bordo se precipitara por el cauce.

Ante la tragedia, los guardias civiles Pedro Ortega y Antonio Giménez no dudaron en arrojarse a las aguas para auxiliar a los accidentados. Su entrega y determinación marcaron un ejemplo de sacrificio y compromiso con el deber que aún hoy se recuerda en el cuerpo.

Lamentablemente, ambos agentes fueron arrastrados por la fuerza del torrente y perecieron en el intento. Sus cuerpos fueron hallados junto a los de los pasajeros en la orilla de la playa, quedando su gesto grabado en la memoria colectiva y ahora homenajeado 175 años después.