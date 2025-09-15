Cuatro detenidos por robar en Benicarló y Vinaròs
Las actuaciones han sido realizadas por la Guardia Civil junto a efectivos de la Policía Local de Benicarló
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en delitos contra el patrimonio cometidos en Benicarló y Vinaròs.
La primera intervención tuvo lugar en Benicarló donde gracias a la colaboración ciudadana la Guardia Civil junto con la Policía Local del municipio sorprendieron a dos varones que habían robado dos bicicletas tras forzar la puerta de una vivienda. Horas más tarde los agentes actuantes localizaron en las inmediaciones del domicilio una televisión que también pertenecía a la misma perjudicada.
En una segunda actuación de la misma localidad la Guardia Civil pudo detener al presunto autor de la sustracción de varios efectos personales que habían sido denunciados previamente.
Por otra parte, en Vinaròs, los agentes detuvieron al presunto autor del hurto de un patinete que fue recuperado tras ser reconocido por su legítima propietaria en un establecimiento de alimentación.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Vinaròs.
