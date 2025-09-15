Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro personas huyen de un coche que se ha incendiado en plena carretera en Castelló

El fuego se ha declarado sobre las 9.40 horas

Un coche se incendia en plena carretera en Castelló

Alberto Campos

Castellón

Un turismo se ha incendiado esta mañana mientras circulaba por la CV-151, la carretera que une Castelló con Borriol.

El aviso sobre el fuego, que se ha producido a la altura del kilómetro 0,900 (enfrente del campamento militar Montaña Negra), ha llegado a las 9.40 horas.

En ese momento, el vehículo iba ocupado por cuatro personas, que se han bajado en el momento en el que han empezado a ver humo, por lo que no hay que lamentar daños personales.

El vehículo se ha quedado sobre un lado del vial, por lo que no ha sido necesario cortar la circulación.

