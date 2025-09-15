Piden cuatro años de cárcel por estafar a dos hombres relacionados con la dictadura de Obiang

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará a dos hombres que está acusados de perpetrar una supuesta estafa contra otro varón en 2011. Catorce años después de los hechos, el caso llega a juicio el próximo 18 de septiembre, en un proceso que enlaza la provincia con Guinea Ecuatorial, la antigua colonia española situada en África Occidental, gobernada con puño de hierro por el dictador Teodoro Obiang desde hace 46 años.

Los acusados son un padre y un hijo residentes en Castelló. El padre, de 59 años, nació en Guinea Ecuatorial, mientras su hijo, de 39 años, es natural de la capital de la Plana. Para ambos reclaman cuatro años de prisión: dos por estafa y dos por apropiación indebida.

Relación familiar con el gobierno ecuatoguineano

La Fiscalía, según el escrito de acusación al que tuvo acceso Mediterráneo, considera que esos dos hombres aprovecharon «su relación familiar con altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial» para llevar a cabo un supuesto plan delincuencial para el que debían encontrar una víctima propicia.

«Actuando de previo y mutuo acuerdo [ambos], con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», según dice el Ministerio Público Fiscal, le ofrecieron a un amigo, que ahora reclama por estos hechos, una propuesta de inversión y negocio en Guinea.

Material eléctrico

El fiscal cree que los acusados, «a sabiendas de la falta de realidad y viabilidad de la propuesta», le explicaron que se trataba de un asunto donde había una potencial ganancia económica para él. Se trataba, en concreto, de la distribución y comercialización de material eléctricos para «todo tipo de obras e instalaciones» realizadas en este país africano.

La víctima tenía tal confianza con el padre de esta trama familiar que llegó a constituir una empresa, al verlo como una gran oportunidad para expandir su negocio.

Con el fin de poner en marcha el proyecto en Guinea Ecuatorial y hacer frente al pago de las facturas y presupuestos que les iban enviando, por ejemplo, sobre el alquiler de un almacén en Guinea, o para material eléctrico y mobiliario, los socios de esta empresa creada ex profeso transfirieron cantidades en metálico a los acusados. Adquirieron material en España para enviarlo después a Malabo, capital ecuatoguineana.

Evasivas a la hora de la verdad

Dos años después de los primeros movimientos, cuando los socios preguntaron a los acusados como iba el proyecto, estos respondieron con evasivas.

Y es que, según la Fiscalía, se habían quedado con todo el dinero para fines propios. El perjuicio total fue de 193.571,87 euros, cantidades reclamadas como responsabilidad civil.