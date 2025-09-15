Tres hospitalizados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Vinaròs
El fuego se declaró a última hora de la noche
Redacción
Castellón
Tres personas tuvieron que ser trasladadas ayer por la noche al hospital de Vinaròs por inhalación de humo a consecuencia de un incendio en una vivienda de la localidad.
Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU), el aviso del fuego se produjo a las 22.30 horas, ubicándolo en una vivienda de la calle Centelles.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad SVB. El equipo médico del SAMU asistió a una mujer de 40 años y a dos hombres de 41 y 44, todos ellos por inhalación de humo, y fueron trasladados en la ambulancia.
