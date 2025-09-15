Tres hospitalizados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Vinaròs

Tres personas tuvieron que ser trasladadas ayer por la noche al hospital de Vinaròs por inhalación de humo a consecuencia de un incendio en una vivienda de la localidad.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU), el aviso del fuego se produjo a las 22.30 horas, ubicándolo en una vivienda de la calle Centelles.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad SVB. El equipo médico del SAMU asistió a una mujer de 40 años y a dos hombres de 41 y 44, todos ellos por inhalación de humo, y fueron trasladados en la ambulancia.