Los dos acusados de un fraude a la Seguridad Social en Castellón se culpan mutuamente

Un hombre y una mujer, acusados de dejar de pagar cuotas de la Seguridad Social de tres empresas de las que eran administradores por más de 148.000 euros entre 2014 y 2019, trataron de responsabilizarse mutuamente de estos hechos durante la primera sesión del juicio que arrancó este lunes en la Audiencia Provincial y en el que la Fiscalía solicita provisionalmente para cada uno de los encausados una pena de prisión de tres años.

Mientras que la acusada, que figuraba como administradora de la empresa Anecracse, se acogió al derecho a declarar al final de la vista oral, que se retomará el próximo jueves, el otro acusado, administrador de las firmas Cultur y Biotech, abrió la sesión. Así, explicó que esta última empresa se dedicaba a la instalación de ascensores y aislamiento hasta que su socio se salió y cesó la actividad.

En lo referente a Cultur, se dedicaba a construcción y reformas hasta que aproximadamente en 2016 tuvieron que parar las obras del edificio Hábitat que estaban realizando en Alcossebre y les dejaron a deber 118.000 euros, lo que les obligó a parar la actividad y a buscar un aplazamiento de sus deudas con la Seguridad Social.

Fue entonces cuando conoció a la otra acusada y a su marido, que le encargaron primero una reforma en la casa de su hija. Estos tenían una empresa, Cucala Barceló, que pensaban disolver al llevar tiempo sin actividad. Según el acusado, le propusieron comprar la firma «por un euro» y lo pusieron de encargado de obra. No obstante, tras firmar un acuerdo de precompra, esta no se llevó nunca a cabo, según él, porque no quería que la ahora acusada continuara como administradora y por los «continuos cambios de opinión de su marido sobre diversos temas».

En cambio, el marido declaró este lunes que el acusado «se ganó nuestra confianza» y fue quien propuso comprar la empresa «pero nunca lo hizo efectivo, dándonos largas con mil excusas».

Testimonios

Especialmente esclarecedor fue el testimonio de un carpintero que decidió denunciar a Anecracse, denominación que tomó Cucala Barceló tras la precompra, por una deuda de unos 11.000 euros. El carpintero afirmó que solo había tratado con el acusado y al poner en marcha la denuncia descubrió que la administradora era la acusada, a quien conocía, por lo que habló con su hija y fue así como la pareja empezó a descubrir lo que ocurría.

También destacó la declaración del policía que instruyó las diligencias, para quien todo apunta «a una maniobra para ocultar la identidad del acusado, mediante un cambio de denominación social de la empresa, y seguir así con sus actividades fraudulentas».