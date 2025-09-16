Detenido por vender droga en Castellón: usaba una bolsa atada a una cuerda
También se le imputa un delito por utilizar un vehículo sin permiso de conducir
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Vall d'Alba como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.
El implicado realizaba los “pases” a plena luz del día por las calles de la población. Al llegar la noche realizaba las transacciones a través de la ventana de su vivienda utilizando una bolsa atada a una cuerda que descendía por la fachada. Una vez comprobado que el importe era correcto, volvía a descender la misma bolsa con la droga en su interior.
Cuando los agentes recabaron las pesquisas y pruebas necesarias procedieron a la detención del presunto autor al que se le atribuye un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial, al ser visto por los agentes circulando con un turismo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.
La actuación ha sido realizada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Castellón y efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Vilafamés. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado nº2 de Castellón
