El joven que abusó de una amiga menor en un casal de Castellón acepta 2 años de cárcel y 10.000 euros de indemnización

El joven acusado de abusar de una amiga menor en un casal de peñas ha aceptado este martes el acuerdo alcanzado entre su abogado y tanto la Fiscalía como la acusación particular, por lo que finalmente no se ha celebrado el juicio previsto en la Audiencia Provincial de Castellón.

Los hechos se remontan a octubre del año 2021 y tuvieron lugar en un casal de peñas durante las fiestas de una población de la provincia de Castellón que este periódico omite para proteger la identidad de la víctima. La adolescente, que en aquel momento tenía 16 años recién cumplidos, se encontraba allí con unas amigas y en un momento dado decidió ir al baño. El acusado, que también había ido con varios amigos, le dijo que la acompañaba, y con el pretexto de que tenían que ir a buscar papel higiénico la llevó al piso superior.

Una vez allí, tal como argumentó la Fiscalía, "con ánimo de satisfacer su deseo libidinoso", la besó aprovechando que la menor estaba bajo la influencia del alcohol. Luego "le metió mano por debajo de la ropa interior" y le palpó sus genitales. Aunque ella le dijo que parara, él "le bajó los pantalones e introdujo el pene en su vagina", mientras le decía "qué ganas te tenía". La joven consiguió entonces darle un empujón y se marchó, mientras él le pedía que le hiciera una felación y se quedó allí masturbándose.

Depresión

La víctima, que confesó lo ocurrido a sus amigas al día siguiente, vio a partir de entonces acentuado un trastorno alimentario que ya tenía y acusó una depresión, sin querer salir de casa.

La Fiscalía pedía inicialmente 8 años de cárcel para el acusado y una indemnización de 15.000 euros en concepto de daños morales. Sin embargo, finalmente este martes se ha alcanzado un acuerdo entre las partes que ha sido ratificado por el acusado. Así, este acepta su culpabilidad y se le impone una pena de dos años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal, teniendo en cuenta el atenuante de reparación del daño al asumir también una indemnización de 10.000 euros, de los que esta misma mañana ha satisfecho la mitad.

Debido a ello, y por conformidad de todas las partes, dado que el acusado no tiene antecedentes penales, la pena ha sido suspendida por un periodo de cuatro años, condicionado a que abone los 5.000 euros restantes en 30 días y que no vuelva a delinquir en dicho plazo de cuatro años.

Del mismo modo, el joven estará en libertad vigilada durante 12 años, el mismo periodo en el que no podrá acercarse a menos de 500 metros de donde se encuentre la víctima, ni comunicarse con ella por ningún medio. También deberá abonar el pago de las costas del juicio.