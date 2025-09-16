Una mujer de 50 años resulta herida tras caer su vehículo por un terraplén en Castelló

Un vehículo se ha salido este martes de la vía en la rotonda de la CV-149, que conecta Castelló con la carretera hacia Benicàssim, y ha acabado en un terraplén. El siniestro se ha producido sobre las 17.15 horas, cuando la conductora circulaba por el carril exterior de la glorieta para abandonarla y otro turismo, que iba por el carril interior, trató de incorporarse bruscamente al exterior. Ambos coches han chocado y el de la mujer ha salido despedido fuera de la carretera.

La conductora, de 50 años, ha sufrido diversas contusiones en las rodillas y en el pecho, por lo que ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital General de Castelló, según han informado desde el CICU. El ocupante del otro vehículo ha resultado ileso.