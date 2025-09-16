Susto al salirse de la vía un coche en una rotonda de Castelló

Esta tarde se ha llevado un buen susto una conductora que circulaba por la rotonda de la CV-149 que da acceso a la carretera hacia Benicàssim desde Castelló cuando su vehículo ha acabado saliéndose de la vía.

Según ha explicado la conductora a este rotativo, el accidente se ha producido sobre las 17.15 horas cuando su coche se encontraba en el carril exterior de la rotonda para salir de la misma, y otro vehículo que circulaba por el carril interior ha tratado bruscamente de pasar al exterior, por lo que ambos turismos han chocado. Como consecuencia del golpe, el vehículo que conducía la mujer se ha salido de la carretera, yendo a parar a un terraplén fuera de la vía.

La mujer, de 50 años, sufrió diversas contusiones en las rodillas y en el pecho, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital General, según informaron desde el CICU. El ocupante del otro turismo ha resultado ileso.