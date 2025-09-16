Trasladan a un hospital al conductor de un tractor volcado en Vila-real
El accidente se ha producido en uno de los caminos del término municipal
Vila-real
El conductor de un tractor ha tenido que ser trasladado a un hospital después de que su vehículo haya volcado este martes.
Los hechos se han producido esta mañana en un camino del término municipal de Vila-real, donde según han informado desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón , se ha producido el vuelco de un tractor. Los medios sanitarios desplazados han atendido al conductor, que ha sido posteriormente trasladado a un hospital, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de sus lesiones.
En estos momentos estamos elaborando esta información, y en cuanto tengamos más datos sobre lo ocurrido actualizaremos la noticia.
