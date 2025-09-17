Detenido por robar gasoil de camiones en la Vall

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, han detenido a un varón de 43 años, vecino de la Vilavella, como presunto autor de varios hurtos de gasoil en camiones estacionados en un polígono industrial de la localidad.

Las investigaciones comenzaron tras varias denuncias por sustracción de combustible, donde el ahora detenido utilizaba una manguera y abría el tapón del depósito de combustible que traspasaba a garrafas de plástico.

Tras varias gestiones policiales y otras más técnicas, así como la colaboración ciudadana dieron como resultado la identificación y detención del presunto autor de los hechos delictivos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas en los juzgados de instrucción de Nules