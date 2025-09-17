Detenido por robar gasoil de camiones en la Vall
La colaboración ciudadana, fundamental para el esclarecimiento
Redacción
Castellón
Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, han detenido a un varón de 43 años, vecino de la Vilavella, como presunto autor de varios hurtos de gasoil en camiones estacionados en un polígono industrial de la localidad.
Las investigaciones comenzaron tras varias denuncias por sustracción de combustible, donde el ahora detenido utilizaba una manguera y abría el tapón del depósito de combustible que traspasaba a garrafas de plástico.
Tras varias gestiones policiales y otras más técnicas, así como la colaboración ciudadana dieron como resultado la identificación y detención del presunto autor de los hechos delictivos.
Las diligencias instruidas han sido remitidas en los juzgados de instrucción de Nules
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández
- Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Vinaròs transformará el centro con una nueva plaza, calles y 140 viviendas
- Estas son las rebajas de impuestos en Castelló para el próximo año
- Los dos acusados de un fraude a la Seguridad Social en Castellón se culpan mutuamente