Suspenden el juicio a un hombre por abusar y dejar embarazada a una menor en Castellón al no localizarlo

El juicio que iba a celebrarse este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en el que la Fiscalía reclamaba diez años de cárcel para un hombre por supuestamente abusar sexualmente de manera continuada de una menor que tenía 13 años, ha sido suspendido.

Según fuentes judiciales, esto se debe a que no ha sido posible localizar al acusado, por lo que por el momento no hay nueva fecha para la vista oral.

Cabe recordar que los hechos que iban a abordarse en el juicio se remontan al año 2019, cuando el acusado tenía 34 años de edad y la víctima de los abusos 13, es decir, una diferencia de 21 años.

Ambos iniciaron lo que la niña creía que era una relación sentimental, si bien desde el punto de vista legal no podía ser otra cosa que presuntos abusos por parte del hombre dado que no hay consentimiento posible cuando la víctima es menor de 16 años. Así, el varón forjó una relación de confianza con la menor de edad para mantener relaciones sexuales con acceso carnal de manera continuada durante varios meses.

Embarazo

Como consecuencia de ello, la niña quedó embarazada y en noviembre de 2019, ya con 14 años, dio a luz a un bebé, una niña que ya ha cumplido 5 años y que consta en el registro, reconocida por ambos progenitores.

El embarazo fue lo que destapó los abusos, y cuando los padres de la menor lo descubrieron pusieron distancia entre ella y el acusado. Además, los Servicios Sociales también tomaron medidas para proteger a la embarazada.