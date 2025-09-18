Aplazan el juicio contra los estafadores con vínculos con Teodoro Obiang en Castellón

Un juez de la Audiencia Provincial de Castellón se vio obligado a suspender ayer el juicio contra los dos hombres que supuestamente estafaron casi 200.000 euros a un tercero tras ofrecerle una falsa oportunidad de inversión en Guinea Ecuatorial.

En ese país, la Fiscalía apuntaba que los supuestos estafadores, un padre y un hijo, tienen vínculos familiares con la dictadura de Guinea Ecuatorial, excolonia española gobernada por Teodoro Obiang.

Será el 9 de diciembre

La defensa adujo que uno de los acusados, el padre, está ingresado en un hospital por una enferemdad. Al no poder acudir, el juicio quedó aplazado para el 9 de diciembre. El otro acusado sí estuvo presente. Para ambos reclaman cuatro años de prisión: dos por estafa y dos por apropiación indebida.

La Fiscalía, según el escrito de acusación al que tuvo acceso Mediterráneo, considera que esos dos hombres aprovecharon «su relación familiar con altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial» para llevar a cabo un supuesto plan delincuencial.

Le ofrecieron a un amigo, que ahora reclama por estos hechos, una propuesta de inversión falsa en obras públicas en ese país africano.

«Actuando de previo y mutuo acuerdo [ambos], con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», según dice el Ministerio Público Fiscal, le ofrecieron a un amigo, que ahora reclama por estos hechos, una propuesta de inversión y negocio en Guinea.

Material eléctrico

El fiscal cree que los acusados, «a sabiendas de la falta de realidad y viabilidad de la propuesta», le explicaron que se trataba de un asunto donde había una potencial ganancia económica para él. Se trataba, en concreto, de la distribución y comercialización de material eléctricos para «todo tipo de obras e instalaciones» realizadas en este país africano.

La víctima tenía tal confianza con el padre de esta trama familiar que llegó a constituir una empresa, al verlo como una gran oportunidad para expandir su negocio.

Con el fin de poner en marcha el proyecto en Guinea Ecuatorial y hacer frente al pago de las facturas y presupuestos que les iban enviando, por ejemplo, sobre el alquiler de un almacén en Guinea, o para material eléctrico y mobiliario, los socios de esta empresa creada ex profeso transfirieron cantidades en metálico a los acusados. Adquirieron material en España para enviarlo después a Malabo, capital ecuatoguineana.

Evasivas a la hora de la verdad

Dos años después de los primeros movimientos, cuando los socios preguntaron a los acusados como iba el proyecto, estos respondieron con evasivas.