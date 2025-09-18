Detenido un vecino de Castellón por contrabando: llevaba 70.000 paquetes de tabaco

El destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, detuvo recientemente a un vecino de la provincia de Castellón como supuesta autor de un delito contra la ley de contrabando de tabaco, ocurrido en el término municipal de Arén, según informó ayer la Benemérita en sus redes sociales.

Le dieron el alto

El pasado día 15 de septiembre, efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaban un punto de verificación fiscal en la carretera N-230, a la altura del término municipal de Arén, procedieron a dar el alto a una furgoneta para la comprobación de la carga que transportaba, hallando en su interior 140 cajas de color blanco sin ningún tipo de inscripción.

Dentro de ellas había un total de 70.000 cajetillas de tabaco de una marca conocida sin timbrar y serigrafiadas en idioma extranjero, sin poder justificar documentalmente el conductor del vehículo la procedencia de dicha carga de tabaco, que tenía un valor en el mercado español de unos 430.500 euros.

Libertad con cargos

Seguidamente, los agentes procedieron a la detención del conductor como supuesto autor de un delito contra la ley de contrabando. El detenido es un varón de 34 años que resultó ser vecino de la provincia de Castellón.

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas junto con el detenido, en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barbastro, también en Huesca. El castellonense quedó finalmente en libertad con cargos, mientras que las 70.000 cajetillas de tabaco incautadas quedaron a disposición judicial.