La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
El valor de la plantación se estima en 8.000 euros
Redacción
La Guardia Civil ha esclarecido un caso de producción fraudulenta de la variedad de alcachofa “Green Queen” en un terreno rural de Vinaròs, tras una laboriosa investigación llevada a cabo por el Equipo ROCA que culminó con la investigación del agricultor por un presunto delito contra la propiedad industrial.
La investigación se inició en junio de 2024, a raíz de la denuncia presentada por una persona vinculada a la empresa multinacional que ostenta la patente de esta variedad vegetal. Según los investigadores, se detectaron irregularidades en una plantación de la campaña 2023/2024, al sospechar que se realizaba sin respetar los derechos de propiedad industrial.
Tras activar el protocolo de actuación, los guardias civiles recogieron diversas muestras para su análisis morfológico, que fueron remitidas al Centro Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación (INIA), en Valencia, y un análisis molecular de la planta en un laboratorio de Barcelona. Los resultados confirmaron que la plantación se llevaba a cabo de manera ilícita.
Los informes técnicos determinaron que la variedad era 'Green Queen' y solo puede comercializarse en forma de semilla, y no mediante esquejes o hijuelos, como presuntamente se estaba haciendo en el terreno investigado y cuyo valor de la plantación se estima en unos 8.000 euros.
La alcachofa 'Green Queen' está protegida por el Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales, y cuenta con un título de patente (EU nº 47.880) concedido el 29 de junio de 2015.
Las diligencias del caso han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Vinaròs.
