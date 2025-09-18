Herido un joven tras colisionar con un coche mientras circulaba en patinete en Castelló

Un joven que circulaba en patinete eléctrico ha resultado herido este miércoles por la noche al colisionar con un vehículo en el cruce de la avenida Almassora con la calle Pintor Picasso, en la esquina del bar Redón, en Castellón.

Atendido por los servicios de emergencia

El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.15 horas, cuando, por causas que se investigan, el patinete ha impactado contra un coche que transitaba por la intersección. El joven, que se quejaba de una pierna, ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado en ambulancia para ser evaluado.

Conmoción en el lugar del siniestro

La conductora del turismo, visiblemente nerviosa y afectada, ha permanecido en el lugar del accidente. Según testigos, mostraba signos evidentes de consternación, aunque no ha requerido asistencia médica.

Agentes de la Policía Local de Castellón se han desplazado hasta el lugar para tomar declaración a los implicados, dirigir el tráfico y recabar los datos necesarios para elaborar el informe del siniestro.