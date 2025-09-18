Herido un joven tras colisionar con un coche mientras circulaba en patinete en Castelló
El accidente se ha producido en el cruce de la avenida Almassora con Pintor Picasso, frente al bar Redón
Un joven que circulaba en patinete eléctrico ha resultado herido este miércoles por la noche al colisionar con un vehículo en el cruce de la avenida Almassora con la calle Pintor Picasso, en la esquina del bar Redón, en Castellón.
Atendido por los servicios de emergencia
El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.15 horas, cuando, por causas que se investigan, el patinete ha impactado contra un coche que transitaba por la intersección. El joven, que se quejaba de una pierna, ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado en ambulancia para ser evaluado.
Conmoción en el lugar del siniestro
La conductora del turismo, visiblemente nerviosa y afectada, ha permanecido en el lugar del accidente. Según testigos, mostraba signos evidentes de consternación, aunque no ha requerido asistencia médica.
Agentes de la Policía Local de Castellón se han desplazado hasta el lugar para tomar declaración a los implicados, dirigir el tráfico y recabar los datos necesarios para elaborar el informe del siniestro.
