Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs

Un hombre ha fallecido este jueves en Vinaròs tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete eléctrico por la avenida Leopoldo Querol. El suceso, según fuentes policiales, se ha producido sin la intervención de ningún otro vehículo.

Fatal golpe en la cabeza

La víctima, de 40 años y vecino de Vinaròs, perdió el equilibrio por causas que se desconocen y sufrió un violento golpe en la cabeza al caer sobre el asfalto.

Reanimación infructuosa

Los agentes de la Policía Local de Vinaròs, que se desplazaron inmediatamente al lugar del suceso, estuvieron junto a los servicios sanitarios durante más de 30 minutos practicándole maniobras de reanimación in situ, pero nada se pudo hacer para salvar su vida debido a las graves lesiones que sufrió en la cabeza.