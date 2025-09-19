Alerta conductores: un choque de seis coches inhabilita la AP7 en dirección a València

Alerta conductores si circulan por la AP7 en dirección a València desde cualquier punto de Castellón. Un choque entre seis vehículos ocurrido en el kilómetro 9463,800 de la Autopista AP7 a su paso por el término municipal de Almenara, casi en el cruce con la provincia de Valencia, ha provocado circulación lenta al inhabilitarse el carril izquierdo por el siniestro.

El alcance de los seis vehículos, que ha ocurrido pasadas las 15.30 de la tarde, no ha ocasionado ningún herido, según informan desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón.

Ninguna de las personas que ocupaban los coches y furgonetas implicadas ha tenido que ser atendido, aunque sí han tenido que cumplimentar sus datos en el operativo montado por la Benemérita en la zona, con control de acceso para distribuir el tráfico y evitar retenciones en plena operación salida del fin de semana, que se mantiene hasta la retirada de alguno de los vehículos, que ha requerido una grúa.