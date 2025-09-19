Investigado en Castelló el dueño de un comercio por vender ropa falsificada de marcas reconocidas

La Guardia Civil, en el marco de la operación CSSCF Falsus, ha investigado a un varón de 47 años por un presunto delito contra la propiedad industrial.

La intervención, llevada a cabo por la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Castellón se desarrolló el pasado 16 de septiembre en varios locales comerciales dedicados a la venta de productos falsificados en Castelló.

Los guardias civiles inspeccionaron dos establecimientos donde el ahora detenido almacenaba y comercializaba prendas y complementos falsificados de reconocidas marcas internacionales. Durante la operación se incautaron cerca de 2.000 artículos, los cuales han quedado a disposición judicial y pendientes de peritaje por parte de las firmas afectadas.

Los agentes se incautaron de unos 2.000 artículos. / Guardia Civil

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón