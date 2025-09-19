Una mujer pasa de acusada a víctima en el caso de fraude a la Seguridad Social

Ayer quedó visto para sentencia el juicio por un supuesto fraude de 148.000 euros contra la Seguridad Social en la provincia de Castellón.

Todo quedó listo para que el juez de la Audiencia Provincial tome su decisión, no sin antes registrarse un giro de guion.

Exonerada

Y es que, de los dos acusados por dejar de pagar cuotas al organismo estatal, una de ellas quedó exonerada, libre de todos los cargos, después de haberse enfrentado a una petición de tres años de prisión durante todo este proceso judicial. La Fiscalía pidió, al término de la segunda y última jornada de vistas orales (el juicio comenzó el lunes), que se retirasen todos los cargos contra esta mujer residente en Alcossebre. La representación judicial de la Seguridad Social en este caso también se adhirió a esta petición.

Después de las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, Fiscalía y Seguridad Social consideran que ella es inocente y que resultó ser una afectada más del accionar delictivo del otro acusado en el juicio.

«Conocer a este hombre tuvo unas consecuencias terribles, me arruinó», dijo en su turno de palabra la mujer absuelta. Según la versión de la mujer, que convenció a las acusaciones, el acusado le compró una empresa «por un euro» sin llegar a formalizar nunca el traspaso.

Hasta la oferta de compra simbólica, ella había pagado siempre las cuotas con la Seguridad Social. Sin embargo, cuando entró en escena el acusado, la empresa comenzó a acumular deudas, según las acusaciones «con una elusión consciente» y siguiendo «durante años la dinámica de impago». Realizó prácticas «delictivas», trasvasando trabajadores de sus antiguas empresas a la compañía que adquirió de manera irregular y sin formalizar, de acuerdo con la tesis de Fiscalía.

Él lo niega todo

La defensa del hombre niega las prácticas delictivas y además reclamó que, en el caso de haber condena, se aplique la atenuante de diligencias indebidas. Fiscalía sigue pidiendo tres años de prisión para este varón, también de la zona norte de Castellón. En la primera jornada del juicio, su defensa aseguró que era la mujer quien era responsable del delito.

La mujer exonerada también declaró que al venderle la empresa al otro acusado «no sabía» de las deudas previas de este con las autoridades. Sí que reconoció, sin embargo, haber firmado documentos, pero según ella desconociendo su contenido y confiando en él. «Él decía que todo estaba bien», aseguró entre lágrimas.

La deuda con la Seguridad Social de las tres empresas de las que eran administradores los acusados se generó entre 2014 y 2019.