Un incendio de palets en una fábrica causa alerta en Betxí y Onda

Alerta en Betxí y también en Onda a media tarde por una larga columna de humo que veníaa, al parecer, de una zona de cultivos. Dos llamadas a Emergencias al 112 activan al Consorcio Provincial de Bomberos y, en minutos, se persona una dotación del parque de la Plana Baixa, en Nules, y otras dos dotaciones de Bomberos Forestales.

El humo ha sido ocasionado sobre las 19.00 horas al arder palets de madera almacenados en el exterior de una fábrica de productos cerámicos actualmente sin actividad en Betxí, que, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, cogen mucha temperatura, y hay vegetación colindante.

Finalmente, se ha sumado una segunda dotación de bomberos del parque de La Plana, con el apoyo para la recogida de agua de los forestales.