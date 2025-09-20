Roban en pleno día tres perros de caza de raza de una finca de Moró

Roban tres perros de caza de raza en una finca de Sant Joan de Moró. El dueño, Ismael Gil, un conocido mecánico ya jubilado de la localidad, notó el miércoles por la noche que le faltaba la mitad de la rehala, compuesta por seis ejemplares de podenco, braco alemán, ibicenco y xarnego valenciano en su terreno en la partida Regina en la CV-160 entre Sant Joan de Moró y Vilafamés.

Lo denunció primero a la Policía Local de Moró, donde reside, y después ante la Guardia Civil de Vilafamés, que ha tomado cartas en el asunto de la mano del equipo Roca, especializado en robos en el campo. Gil, además, ha realizado una llamada ciudadana para localizar a los perros, llenando de carteles con fotografía de los tres animales la comarca.

Otro de los perros robados en la finca de Sant Joan de Moró. / Nomdedeu

Por última vez, el miércoles

Los vio, por última vez, el miércoles a las 13.30 cuando acudió, como hace cada día, a su finca. Cuando volvió a las 20.00 horas, tres de los animales ya no estaban. Se llevaron, dice, «los mejores, los podencos que son mejores para el conejo, además de para el jabalí».

Como él mismo explica, pudo comprobar «por las huellas, que fueron dos personas las que entraron en la finca para coger los perros».

Desde la Policía Local explican el modus operandi de los ladrones: «Les quitan la tarjeta de identificación y se los llevan». Desde el municipio, como desde la Guardia Civil mantienen abierta la investigación, poniendo el foco en las cámareas de vigilancia de las fincas cercanas.

El equipo Roca señala que «los casos habían descendido, aunque ha habido robos de perros en Cabanes, Figeroles y Benlloch», manteniendo la alerta.