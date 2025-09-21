Bomberos y helicóptero de Emergencias se movilizan para rescatar a un motorista que se ha caído por un barranco en Teresa
El accidente ha tenido lugar en la CV-235
Castellón
Bomberos del parque del Alto Palancia y una unidad de rescate de montaña se han movilizado para rescatar a un motorista que se ha caído por un barranco en la CV-235, en Teresa.
A las tareas de rescate se ha sumado un helicóptero del servicio de Emergencias de la Generalitat.
Estamos trabajando para ampliar este noticia.
