Bomberos y helicóptero de Emergencias se movilizan para rescatar a un motorista que se ha caído por un barranco en Teresa

El accidente ha tenido lugar en la CV-235

El helicóptero medicalizado de la conselleria de Sanidad / Levante-EMV

Alberto Campos

Castellón

Bomberos del parque del Alto Palancia y una unidad de rescate de montaña se han movilizado para rescatar a un motorista que se ha caído por un barranco en la CV-235, en Teresa.

A las tareas de rescate se ha sumado un helicóptero del servicio de Emergencias de la Generalitat.

Estamos trabajando para ampliar este noticia.

