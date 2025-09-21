Un hombre apuñalado en la Vilavella acaba implicado en una segunda pelea

Hasta en dos altercados distintos pudo haberse visto implicado un hombre de unos 25 años que este sábado fue víctima de un apuñalamiento en la Vilavella, por el que tuvo que ser trasladado al Hospital de la Plana de Vila-real, donde permanece ingresado con pronóstico reservado, según han confirmado fuentes de Sanitat.

Los hechos se produjeron poco antes de las siete de la mañana, cuando el municipio empalmaba los últimos coletazos de la penúltima noche de Festa la Vila con el inicio de una nueva jornada con una exhibición de vacas.

Enzarzados en una pelea

Según relatan testigos, en la calle la Vieta, en las inmediaciones del campo de fútbol, donde se realizan las actuaciones musicales, un grupo de personas se había enzarzado en una pelea. Aseguran que uno de los implicados acabó en el suelo sangrando, por lo que se alertó a Emergencias, que movilizó una ambulancia y a la Guardia Civil. La primera asistencia la realizó la Policía Local.

Por lo que ha podido averiguar Mediterráneo, esa pelea no habría sido el único incidente en el que se vio implicada la víctima en poco tiempo. De hecho, diferentes fuentes aseguran que el hombre ya le habrían apuñalado cuando se enfrentó al grupo de personas con el que acabó a golpes.

Cuando el herido, conocido por las autoridades y que ha residido en varios municipios de la zona, entre ellos la Vilavella, fue interrogado por las primeras personas que lo atendieron, evidenció estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, porque no sabía explicar lo que le había pasado. Solo decía, según fuentes policiales, que buscaba a quien le había apuñalado.

Acabó a golpes con otro grupo

Con esa intención, se encontró con un grupo de personas, que según indican las mismas fuentes serían vecinos de Burriana, a quienes increpó y con los que acabó a golpes. Poca resistencia pudo presentar, porque terminó la reyerta tirado en el suelo y sangrando, tal y como precisan los testigos.

Los servicios sanitarios activados por Emergencias dieron una primera asistencia al herido y procedieron a su traslado al hospital.

Hace menos de un mes, en el municipio vecino de Nules se produjo un incidente parecido. Un joven de 18 años fue apuñalado pasadas las seis de la mañana durante el primer fin de semana de las fiestas patronales. Fue el único herido en una pelea multitudinaria en la que se vieron implicadas una veintena de personas.

Al igual que en ese caso, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del apuñalamiento en la Vilavella. Por el de Nules, no constan detenciones.