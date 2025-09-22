Un coche arde en Ares y origina un incendio forestal

A pesar de que justo este lunes han sido protagonistas las bajas temperaturas después de un verano lleno de alertas por posibles incendios, ha sido un factor ajeno al calor el que ha provocado esta tarde un fuego en un monte de Ares del Maestrat.

En la CV-15

Un vehículo ha ardido en la carretera CV-15, a la altura del término municipal de Ares (Alt Maestrat), y ha provocado un incendio forestal, según han informado desde Emergències 112.

Enseguida se ha comunicado que se iban a movilizar dos autobombas y tres unidades de Forestals de la Generalitat, una de ellas helitransportada por un helicóptero.

También figuraban en el dispositivo un capaz forestal, una dotación de bomberos de la Diputación de Castellón, una unidad de bomberos voluntarios y una unidad de prevención.

Bajo control

Sin embargo, a los pocos minutos el propio 112 ha afirmado que el fuego "está ya controlado".

"Siguen trabajando en la zona los bomberos voluntarios del Alt Maestrat, y una autobomba y una unidad de Forestals de la Generalitat", han recalcado, mientras que el resto del dispositivo se ha desmovilizado.

Se desconocen por el momento las causas que han hecho que el coche se prendiera fuego.