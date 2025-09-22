Dos detenidos por robos en máquinas de juego y cajas de recaudación en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas menor, y busca a una tercera por la presunta comisión de una decena de robos con fuerza en distintos establecimientos de Valencia y Castellón, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los autores del delito sustraían cajas registradoras, máquinas de tabaco y de apuestas deportivas que posteriormente forzaban. La investigación comenzó con una denuncia del 18 de julio, en la que se indicaba que se había sustraído de un restaurante de Massanassa una máquina de apuestas deportivas y una de distribución de tabaco.

Posteriormente, el 4 de agosto, con idéntico 'modus operandi', se sustrajeron dos máquinas de apuestas en un restaurante de Catarroja y el día 8 se realizó un butrón en un lavadero de vehículos de Alfafar. En todos estos delitos se empleaba una furgoneta que había sido sustraída en Canals. En ella cargaban las máquinas y las cajas de recaudación y, posteriormente, en un lugar apartado de la Marjal, las forzaban para obtener la recaudación y su contenido.

El 25 de agosto se cometieron otra serie de delitos en Manises, Pinedo y Massanassa, cuyo 'modus operandi' indicaba que se trataba de estos mismos autores.

Drones

Los agentes encargados de la investigación acudieron al lugar donde estas personas forzaban las máquinas y allí encontraron a tres personas que, al verse sorprendidas por los agentes, salieron corriendo a través de la maleza. Se creó un dispositivo de búsqueda mediante multitud de agentes de la Guardia Civil y, gracias al apoyo de dos drones --uno de la Guardia Civil y otro de la Policía Local de Albal--, se logró encontrar a dos de los autores.

Las cámaras térmicas captaron un rastro que permitió a las patrullas sobre el terreno detener a ambos y recuperar tanto la furgoneta robada empleada en los robos como las máquinas sustraídas esa misma noche.

A los dos detenidos se les imputa una decena de robos en distintos municipios de Valencia y Castellón. Además, se les imputan delitos de hurto y uso de vehículo, falsedad documental, daños y pertenencia a grupo criminal. Se trata de dos hombres de 17 y 26 años y nacionalidad rumana.

Se está buscando al tercer componente de este grupo para su detención y puesta a disposición judicial. Al mayor de edad detenido se le ha decretado su ingreso en prisión provisional. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Alfafar. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza 2.