Cinco detenidos por apuñalar a un joven en Nules: buscaban víctimas al azar

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal por su participación en una pelea en las inmediaciones de un local de ocio nocturno de Nules.

El pasado mes de agosto a la salida de una discoteca se produjo una reyerta entre varios jóvenes que se saldó con dos heridos, uno de ellos con lesiones graves por arma blanca tras recibir tres puñaladas en la zona del tórax. Los primeros testimonios recogidos en el lugar coincidían que las partes enfrentadas no se conocían previamente y se trataba de una pelea fortuita.

Ante la gravedad de los hechos el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana se hizo cargo de las diligencias que tras una exhaustiva investigación concluyó que se trata de un grupo de jóvenes que sin motivos previos buscan una víctima aleatoria a la que acorralan para evitar su huida y causarle lesiones de la mayor gravedad posible.

Las pruebas recabadas por los investigadores, lograron la identificación y posterior detención de cinco implicados en los hechos, a los que se les atribuyen dos delitos de asesinato en grado de tentativa y pertenencia a grupo criminal por los agravantes de superioridad numérica e intencionalidad.

El presunto autor material del apuñalamiento, un varón de 22 años ha ingresado en prisión. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los juzgados de instrucción de Nules