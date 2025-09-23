Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera

La Guardia Civil de Alcalà de Xivert ha detenido a los dos ocupantes de un turismo que circulaba por la AP-7 por transportar sustancias ilegales a la altura de Benicarló.

Con motivo de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando de vigilancia de las vías de comunicación y dentro del Plan de actuación establecido en la provincia de Castellón para evitar los robos en las estaciones de servicio, la Guardia Civil establece un amplio dispositivo de prevención ejerciendo una elevada presión policial sobre este tipo de ilícitos contando con las diferentes Unidades que forman parte de esta Comandancia.

En uno de estos servicios preventivos, en el área de servicio de Benicarló, los agentes vieron cómo un turismo realizaba un cambio brusco de sentido de la marcha al observar la presencia policial.

Alertados por el extraño movimiento se acercaron al vehículo, identificaron a los ocupantes y comprobaron que en el maletero transportaban una bolsa de grandes dimensiones en cuyo interior contenía una planta de color marrón claro, reconocida como Papaver Somniferum (adormidera).

Una muestra de la adormidera incautada. / Guardia Civil

Con un peso superior a los 10 kg, los guardias civiles intervinieron la mercancía y el conductor y el ocupante fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vinaròs.