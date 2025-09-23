Susto en una panadería de Castelló al prenderse fuego el falso techo

Una panadería de Castelló se incendió el martes en la calle Ximén Pérez Arenós, según informaron ayer fuentes oficiales a Mediterráneo.

Sin heridos

Los bomberos del Ayuntamiento de Castelló y la Policía Local intervinieron para apagar el fuego, en una actuación que se saldó sin personas heridas.

La panadería ya estaba cerrada y la principal hipótesis es que el incendio se originó cuando la parte superior del horno entró en contacto con la espuma que había sobre el falso techo del local. Ahí fue cuando el comercio empezó a arder.

La rápida actuación de los bomberos de la capital de la Plana y los policías locales evitó que hubiesen daños materiales graves.

Otro pequeño incendio

A su vez, tanto bomberos como policías de Castelló recibieron ayer un aviso de madrugada en otro pequeño incendio que se provocó al arder un colchón de una vivienda de la calle Tenerías.

La situación de caos que se generó en el bloque hizo que dos mujeres de edad avanzada que vivían en otro piso se cayesen. Los servicios sanitarios las trasladaron al Hospital General.