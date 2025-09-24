Un accidente con tres vehículos en Nules deja varios heridos y paraliza la N-340
Los bomberos trabajan para rescatar a los heridos
Un accidente entre tres vehículos ha dejado este miércoles por la tarde varios heridos en Nules, en la N-340, aunque por el momento se desconoce el número exacto de personas damnificadas, según han informado fuentes de Tráfico a Mediterráneo.
Atrapados
Al parecer, varios de los heridos se encontraban atrapados en sus vehículos siniestrados, de acuerdo con el Consorcio Provincial de Bomberos, que ha desplazado a una unidad del parque de la Plana Baixa, situado en la misma localidad.
Al parecer, el accidente ha tenido lugar en el tramo de vía en el que la N-340 y la A-7 se unen, en sentido Castellón.
Parte peligrosa de la vía
Se trata de una parte de la carretera donde se pasa de dos carriles por sentido a uno por sentido, siempre en dirección a Castellón.
A causa de este accidente hay colas de coches varios kilómetros mientras los servicios de emergencia tratan de retirar los vehículos de la vía.
Esta información está en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló
- Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Cinco detenidos por apuñalar a un joven en Nules: buscaban víctimas al azar
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico