'A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales
Dispositivo para evitar los "pikes"
La Guardia Civil junto con la Policía Local de Almassora han realizado un operativo en el Polígono Supoi-8 del mismo municipio con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir carreras ilegales conocidas popularmente como “pikes”.
El viernes por la noche
El operativo, desplegado el pasado viernes noche, respondió a la creciente preocupación vecinal por unas concentraciones de vehículos en esta zona industrial, que desde hace tiempo se ha convertido en un punto de encuentro habitual para la realización de competiciones clandestinas entre automóviles.
Estas prácticas, además de estar prohibidas, suponen un grave riesgo tanto para los propios participantes como para los asistentes y resto de usuarios de la vía publica
Más de 300 identificados
Durante la actuación, en la que intervinieron diversas unidades de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local, se identificaron más de 300 vehículos con sus ocupantes.
Como resultado, se formularon 19 propuestas para sanción relacionadas con infracciones en materia de seguridad vial.
