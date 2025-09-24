Hospitalizados dos hombres tras un accidente de madrugada en Castellón
El siniestro tuvo lugar a las 1.10 horas
Redacción
Castellón
Dos hombres han sido hospitalizados esta madrugada después de sufrir un accidente de tráfico en Segorbe.
Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU), el siniestro se produjo a las 1.10 horas en el Camino Agustina. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU y una unidad SVB.
El equipo médico asistió a dos hombres, de 27 y 32 años, por politraumatismo. Ambos fueron trasladados al Hospital de Sagunto en sendas ambulancias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló
- Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
- Cinco detenidos por apuñalar a un joven en Nules: buscaban víctimas al azar
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Los 12 toros cerriles que exhibirá Almenara en sus fiestas patronales