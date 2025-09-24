Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hospitalizados dos hombres tras un accidente de madrugada en Castellón

El siniestro tuvo lugar a las 1.10 horas

Fachada del Hospital de Sagunto.

Fachada del Hospital de Sagunto. / GVA

Redacción

Castellón

Dos hombres han sido hospitalizados esta madrugada después de sufrir un accidente de tráfico en Segorbe.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU), el siniestro se produjo a las 1.10 horas en el Camino Agustina. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico asistió a dos hombres, de 27 y 32 años, por politraumatismo. Ambos fueron trasladados al Hospital de Sagunto en sendas ambulancias.

