Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Burriana

Varias dotaciones y un helicóptero se han movilizado

Un vehículo de bomberos, en imagen de archivo. / Dipcas

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un incendio de vegetación se desarrolla en la tarde de este jueves en Burriana, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos en sus redes sociales.

El fuego se ha producido en una zona de cultivo abandonado de esta localidad de la Plana Baixa, sin que por el momento se conozcan las causas del mismo.

Los bomberos de la Diputación han movilizado a dos dotaciones y un mando, mientras que también se han desplazado al lugar un medio aéreo (un helicóptero, en concreto) con una unidad helitransportada de la Generalitat Valenciana.

En estos momentos, los bomberos tratan de apagar el incendio, y Mediterráneo actualizará cuando disponga de más información al respecto.

