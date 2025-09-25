Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón y el Área de Investigación del Puesto Principal de Onda han detenido a una persona por un supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico en la localidad de l’Alcora, donde mantenía una “granja” para el minado de criptomonedas.

Todo comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de un consumo eléctrico anómalo en una nave ubicada en un polígono de la localidad. La nave estaba alquilada y carecía de actividad industrial, lo que hizo sospechar que podría estar siendo utilizada para albergar plantaciones de marihuana.

Una vez analizado dicho consumo, se pudo constatar que provenía de acometidas eléctricas ilegales. Por todo ello, se procedió a realizar un registro debidamente autorizado, en el que se encontraron conectados sistemas informáticos de minería de criptomonedas y equipos auxiliares de refrigeración.

La operación culminó con la detención de un varón de 33 años como presunto autor de un delito de defraudación eléctrica, valorado en 150.000 euros. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Castellón.